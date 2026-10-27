У Польщі затримали понад 20 осіб у справі про фальшивий mObywatel — RMF24

У Польщі поліція затримала понад 20 осіб, серед яких 13 неповнолітніх, у справі про поширення фальшивого застосунку, схожого на mObywatel. Як повідомляє RMF24, програма давала змогу генерувати віртуальні документи з неправдивими даними.

Поширення застосунку

До припинення схеми залучили співробітників 12 територіальних управлінь Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю. За даними поліції, підозрювані поширювали застосунок, що імітував популярний mObywatel.

Неповнолітні повідомили, що придбали фальшиву програму. Частина з них, за даними слідства, допомагала основним фігурантам: рекламувала застосунок в інтернеті, адмініструвала й керувала сайтом, а також поширювала програму серед знайомих.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Звинувачення дорослим затриманим

Поліція вилучила електронні пристрої. За даними правоохоронців, підозри у справі підтвердили, зокрема, листуванням та історією переказів. Про справу щодо неповнолітніх поінформували сімейні суди.

Трьом повнолітнім затриманим висунули звинувачення в участі в організованій злочинній групі, незаконному виготовленні, придбанні, продажу або наданні комп’ютерних програм, а також у підробленні документів. Одну людину взяли під варту, ще двох передали під поліцейський нагляд.

Провадження перебувають під наглядом районної прокуратури у Стшельцях-Опольських, окружної прокуратури в Глівіце та районної прокуратури Вроцлава-Старе Місто. Служби планують нові затримання.

Читай нас у