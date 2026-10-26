В Великобритании депутаты Лейбористской партии более позитивно оценивают работу премьер-министра Энди Бернема перед его 100 днями на посту. Как сообщает Politico Europe, парламентарии отмечают готовность нового руководства к диалогу, более активные контакты с министрами и улучшение настроений после того, как лейбористы вновь вышли на первое место в опросах, опередив Reform UK.

Бернем возглавил правительство после того, как Кир Стармер утратил поддержку на фоне неудачных для партии местных выборов. Издание поговорило примерно с дюжиной депутатов-лейбористов, часть из которых анонимно рассказала о внутренних делах партии.

Больше пространства для несогласия

Депутаты говорят, что администрация Бернема более терпимо относится к различным взглядам внутри Лейбористской партии. Член парламента Саймон Офер заявил, что Бернем на встрече парламентской фракции подчеркнул: несогласие допустимо, если депутаты обсуждают его с ним. Лейбористка Ким Джонсон также отметила, что не столкнулась с санкциями после того, как воздержалась при голосовании за правительственный законопроект о судах и трибуналах.

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В то же время собеседники Politico Europe предостерегают, что этот подход ещё не прошёл серьёзной проверки. Бернем возглавил правительство в начале летнего парламентского перерыва, а после возвращения депутатов в Вестминстер был ещё и месячный перерыв на время партийных конференций.

Будущие испытания

Лейбористы также отмечают более активные контакты с правительством: парламентские организаторы звонят депутатам, премьер посещает встречи внутрипартийных групп, а министры более доступны для обсуждений. Председатель Комитета по энергетической безопасности Билл Эстерсон сказал, что команда Бернема активно взаимодействует и с председателями комитетов, и с парламентской фракцией.

Ближайшим испытанием для правительства станет бюджет. Представители левого крыла партии ожидают, что он покажет, готово ли правительство увеличивать налоговую нагрузку на более состоятельных граждан, в частности через налог на банки или налог на богатство. Среди других потенциально спорных вопросов — реформа социального обеспечения, возможное обязательство провести референдум о членстве Британии в ЕС в будущем манифесте лейбористов, а также одобрение разработки газового месторождения Jackdaw и будущее решение по нефтяному месторождению Rosebank.

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