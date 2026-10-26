Три основные разведывательные службы Германии планируют внедрить облачную систему на базе технологий Google для обмена секретными документами. Как сообщает Anadolu Agency со ссылкой на немецких общественных вещателей WDR и NDR, к проекту должны присоединиться Служба военной контрразведки MAD, Федеральное ведомство по охране конституции BfV и Федеральная разведывательная служба BND.

Изолированная сеть для секретных данных

Систему планируют создать на основе изолированной версии Google Distributed Cloud. Она будет называться ND-Cloud и работать автономно, без прямого подключения к интернету.

По данным источников, на которые ссылаются WDR и NDR, все данные будут храниться исключительно на территории Германии, а Google не получит доступа к информации. Платформа также будет действовать как отдельная специально защищённая ИТ-сеть.

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Позиция Федерального ведомства

В BfV отвергли опасения, что использование технологий американской компании может поставить под угрозу безопасность или противоречить прежнему курсу на европейских поставщиков. Ведомство заявило, что европейские решения остаются приоритетом для укрепления устойчивости, однако подчеркнуло необходимость применять наиболее современные доступные технологии.

В заявлении для вещателей BfV отметило, что его способность действовать и внедрять инновации напрямую зависит от наличия современных ИТ-систем и технологических платформ.

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