В Германии премьер-министр федеральной земли Саар Анке Релингер раскритиковала канцлера Фридриха Мерца за обещание снизить налог на электроэнергию для всех. Как сообщает Der Spiegel, представительница Социал-демократической партии заявила, что без решения о финансировании такое заявление является пустым обещанием.

Обещание снизить налог

Мерц, представляющий Христианско-демократический союз, на съезде Христианско-социального союза в прошлые выходные выразил уверенность, что в следующем году налог на электроэнергию можно будет снизить для всех. По его словам, это следует сделать, если такая возможность появится.

Консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии в коалиционном соглашении договорились как можно скорее снизить налог на электроэнергию до минимального европейского уровня. В настоящее время федеральное правительство снизило этот налог только для промышленности, а также сельского и лесного хозяйства. Частные домохозяйства и другие предприятия это решение не затронуло.

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Требования земель и позиция Минфина

Федеральный министр финансов Ларс Клингбайль, несмотря на прогнозируемый рост налоговых поступлений в следующем году, не видит нового пространства для снижения налоговой нагрузки. В то же время конференция премьер-министров земель в Берлине призвала федеральные власти быстро снизить налог на электроэнергию для всех и вскоре представить предложение по объявленному ограничению цен на топливо.

Релингер также заявила, что правительство должно последовательно выполнить договоренности по ценам на бензин и дизельное топливо, в частности ввести ограничение по люксембургскому образцу. По ее словам, скидку на топливо можно финансировать, в частности, за счет изъятия миллиардных прибылей нефтяных концернов.

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