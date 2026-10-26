Trzy główne niemieckie służby wywiadowcze planują wdrożyć system chmurowy oparty na technologiach Google do wymiany tajnych dokumentów. Jak informuje Anadolu Agency, powołując się na niemieckich nadawców publicznych WDR i NDR, do projektu mają dołączyć Służba Kontrwywiadu Wojskowego MAD, Federalny Urząd Ochrony Konstytucji BfV oraz Federalna Służba Wywiadowcza BND.

Odizolowana sieć dla tajnych danych

System ma zostać stworzony na bazie odizolowanej wersji Google Distributed Cloud. Będzie nosił nazwę ND-Cloud i będzie działał autonomicznie, bez bezpośredniego połączenia z internetem.

Według źródeł, na które powołują się WDR i NDR, wszystkie dane będą przechowywane wyłącznie na terytorium Niemiec, a Google nie będzie mieć dostępu do informacji. Platforma będzie również działać jako odrębna, specjalnie chroniona sieć IT.

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Stanowisko Federalnego Urzędu

W BfV odrzucono obawy, że wykorzystanie technologii amerykańskiej firmy może zagrozić bezpieczeństwu lub być sprzeczne z dotychczasowym kierunkiem stawiającym na europejskich dostawców. Urząd oświadczył, że europejskie rozwiązania pozostają priorytetem dla wzmacniania odporności, jednak podkreślił potrzebę stosowania najnowocześniejszych dostępnych technologii.

W oświadczeniu dla nadawców BfV wskazał, że jego zdolność do działania i wdrażania innowacji bezpośrednio zależy od dostępności nowoczesnych systemów IT i platform technologicznych.

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