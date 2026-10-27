W Polsce rządowa pełnomocniczka ds. równości Katarzyna Kotula oświadczyła, że złoży do prokuratury zawiadomienie w sprawie fundacji Życie i Rodzina Kai Godek. Powiedziała o tym na antenie radia, informuje RMF24.

Sytuacja we wrocławskim szpitalu

Zawiadomienie Kotuli dotyczy sytuacji w jednym ze szpitali we Wrocławiu. Według portalu pacjentka miała rzekomo zgłosić się po legalne przerwanie ciąży z powodu zagrożenia dla jej zdrowia lub życia. Zabieg nie odbył się.

Do placówki medycznej przyjechała policja po zawiadomieniu złożonym przez fundację Życie i Rodzina. Według informacji RMF24 fundacja rzekomo dysponuje wrażliwymi danymi pacjentki.

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Oświadczenie Katarzyny Kotuli

Kotula, reprezentująca partię Nowa Lewica, skrytykowała sytuację wokół przeprowadzania aborcji w Polsce. Oświadczyła, że w kraju nie dokonuje się przerwania ciąży nawet w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące prawo.

Rządowa pełnomocniczka powiązała to z działaniami przeciwników aborcji w pobliżu polskich szpitali. Poinformowała również, że następnego dnia planuje zwrócić się do prokuratury.

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