Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что его предложение передать закрытый район Вароша под управление ООН, открыть его для заселения и передать порт Фамагусты под контроль Европейского союза не повторяет инициативу 2005 года. Об этом он сказал представителям греко-кипрского муниципального совета Фамагусты в изгнании, сообщает Cyprus Mail.

По словам Христодулидиса, нынешнее предложение опирается на предыдущие обсуждения, поэтому может содержать элементы прежних инициатив, однако не является тождественным предложению 2005 года. Он добавил, что прежняя инициатива в свое время продвинулась до этапа, который приближал стороны к возможному результату.

Предложение остается в силе

Президент Кипра признал, что после его последней встречи с лидером турок-киприотов Туфаном Эрхюрманом первоначальной реакцией был отказ. В то же время он подчеркнул, что предложение не отозвано, и выразил готовность обсудить с муниципальным советом дополнения и изменения к нему для достижения положительного результата.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Христодулидис также сообщил о внесенном им предложении по пунктам пропуска. Он заявил, что готовность к смелым мерам укрепления доверия может проложить путь к урегулированию кипрского вопроса. Его встреча с Эрхюрманом была запланирована на вторник, а во время пребывания на острове посланницы ООН Марии Анхелы Ольгин ожидалась трехсторонняя встреча.

Позиция турецко-кипрской стороны

Эрхюрман ранее заявил, что отклонил инициативу, поскольку, по его мнению, она не предусматривает вступления в силу регламента ЕС о прямой торговле. Он отметил, что контроль ЕС над портом мог бы открыть путь для прямой торговли, однако назвал предложенный баланс неприемлемым.

Регламент о прямой торговле, который до сих пор остается на рассмотрении, предусматривает возможность для товаров турок-киприотов, сертифицированных их торговой палатой, экспортироваться в Европу через Зеленую линию с преференциальным режимом на едином рынке ЕС. Эрхюрман также утверждал, что подобную формулу предлагали в 2006 году.

Читай нас в