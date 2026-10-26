Prezydent Cypru Nikos Christodulides oświadczył, że jego propozycja przekazania zamkniętej dzielnicy Warosza pod zarząd ONZ, otwarcia jej dla osadnictwa oraz oddania portu w Famaguście pod kontrolę Unii Europejskiej nie powtarza inicjatywy z 2005 roku. Powiedział to przedstawicielom grecko-cypryjskiej rady miejskiej Famagusty na wygnaniu, informuje Cyprus Mail.

Według Christodulidesa obecna propozycja opiera się na wcześniejszych rozmowach, dlatego może zawierać elementy dawnych inicjatyw, jednak nie jest tożsama z propozycją z 2005 roku. Dodał, że wcześniejsza inicjatywa posunęła się wówczas do etapu, który przybliżał strony do możliwego rezultatu.

Propozycja pozostaje aktualna

Prezydent Cypru przyznał, że po jego ostatnim spotkaniu z przywódcą Turków cypryjskich Tufanem Erhürmanem początkową reakcją było odrzucenie. Jednocześnie podkreślił, że propozycja nie została wycofana, i wyraził gotowość do omówienia z radą miejską jej uzupełnień i zmian, aby osiągnąć pozytywny rezultat.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Christodulides poinformował również o przedstawionej przez siebie propozycji dotyczącej przejść granicznych. Oświadczył, że gotowość do odważnych środków budowy zaufania może utorować drogę do uregulowania kwestii cypryjskiej. Jego spotkanie z Erhürmanem zaplanowano na wtorek, a podczas pobytu na wyspie wysłanniczki ONZ Maríi Ángeli Holguín oczekiwano spotkania trójstronnego.

Stanowisko strony turecko-cypryjskiej

Erhürman wcześniej oświadczył, że odrzucił inicjatywę, ponieważ jego zdaniem nie przewiduje ona wejścia w życie unijnego rozporządzenia w sprawie handlu bezpośredniego. Zaznaczył, że kontrola UE nad portem mogłaby otworzyć drogę do handlu bezpośredniego, lecz uznał proponowaną równowagę za nie do przyjęcia.

Rozporządzenie w sprawie handlu bezpośredniego, które nadal jest rozpatrywane, przewiduje możliwość eksportu do Europy przez Zieloną Linię towarów Turków cypryjskich certyfikowanych przez ich izbę handlową, na preferencyjnych zasadach na jednolitym rynku UE. Erhürman twierdził również, że podobną formułę proponowano w 2006 roku.

Czytaj nas na