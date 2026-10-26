塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯表示，他提出的将封闭地区瓦罗沙置于联合国管理之下、向居民开放并将法马古斯塔港置于欧盟控制之下的方案，并非重复2005年的倡议。据Cyprus Mail报道，他向流亡中的希腊裔塞浦路斯人法马古斯塔市议会代表作出了这一表态。

赫里斯托祖利季斯表示，当前方案以此前的讨论为基础，因此可能包含旧倡议的部分内容，但并不等同于2005年的方案。他补充说，此前的倡议当时已推进至一个使各方更接近可能结果的阶段。

该方案仍然有效

塞浦路斯总统承认，在他最近一次与土耳其裔塞浦路斯人领导人图凡·埃尔许尔曼会晤后，最初的回应是拒绝。但他强调，该方案尚未撤回，并表示愿意与市议会讨论对方案的补充和修改，以取得积极结果。

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赫里斯托祖利季斯还介绍了他提交的有关过境点的提议。他表示，准备采取大胆的建立信任措施，可以为解决塞浦路斯问题铺平道路。他与埃尔许尔曼的会晤原定于周二举行，而在联合国特使玛丽亚·安赫拉·奥尔金访问该岛期间，预计将举行三方会晤。

土耳其裔塞浦路斯一方的立场

埃尔许尔曼此前表示，他拒绝该倡议，因为在他看来，该方案没有规定欧盟直接贸易条例生效。他指出，欧盟对该港口的控制可能为直接贸易打开道路，但称所提议的平衡不可接受。

仍在审议中的直接贸易条例规定，经土耳其裔塞浦路斯人商会认证的土耳其裔塞浦路斯人商品，可以通过绿线以欧盟单一市场优惠待遇出口到欧洲。埃尔许尔曼还称，类似的方案曾在2006年提出。

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