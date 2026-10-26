在奥斯汀和博埃洛风暴过后，英国约9万名用户仍然断电，主要集中在该国北部地区。根据《卫报》报道，能源工作人员在周末期间不得不为约70万名客户恢复供电。

两人死亡

风暴导致大范围交通中断、内涝、活动取消和停电。据当局消息，两名男子因树木倒下死亡：一名60岁男子在邓弗里斯和加洛韦死亡，另一名约20岁的男子在伦敦芬奇利地区死亡。

能源网络协会首席执行官劳伦斯·斯莱德表示，对运营商而言，周五、周六和周日最为艰难，尤其是因为博埃洛风暴紧随奥斯汀风暴迅速到来。他表示，强风使工程师无法被安全派往更换电线杆和修复受损线路。

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新的大风警告

英国气象局发布了两项针对新一轮强风的黄色警告。第一项警告适用于从康沃尔到苏格兰西南部的西部沿海地区：暴露海岸预计将出现最高每小时65英里的阵风，并不时有强降雨。第二项警告覆盖苏格兰大部分地区，预计风速为每小时50至60英里，最北部阵风最高可达每小时70英里。

苏格兰拉格斯市中心出现内涝。救援部门还赶赴北艾尔郡索尔特科茨一所被淹的护理院；警方表示，已确认该机构内所有人员的下落。由于恶劣天气，部分飞往利兹布拉德福德机场的航班被改道或取消，铁路运营商建议乘客在出行前查询最新列车运行情况。

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