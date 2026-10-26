У Британії 90 тисяч споживачів лишилися без електрики — The Guardian

У Великій Британії після штормів Остін і Боело близько 90 тисяч споживачів, переважно в північних районах країни, залишалися без електропостачання. За даними The Guardian, за вихідні енергетикам довелося відновлювати подачу електрики приблизно 700 тисячам клієнтів.

Двоє людей загинули

Шторми спричинили масштабні перебої в роботі транспорту, підтоплення, скасування заходів і відключення електроенергії. За даними влади, двоє чоловіків загинули через падіння дерев: 60-річний чоловік — у Дамфріс-енд-Галловеї, ще один чоловік віком близько 20 років — у лондонському районі Фінчлі.

Генеральний директор Energy Networks Association Лоренс Слейд заявив, що найскладнішими для операторів були п’ятниця, субота й неділя, зокрема через те, що шторм Боело швидко прийшов слідом за Остіном. За його словами, сильний вітер не дозволяв безпечно направляти інженерів для заміни опор і відновлення пошкоджених ліній.

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Нові попередження про вітер

Метеорологічна служба Met Office оголосила два жовті попередження через нові сильні вітри. Перше діяло для західних прибережних районів від Корнуоллу до південного заходу Шотландії: на відкритому узбережжі очікувалися пориви до 65 миль на годину та часом сильні дощі. Друге попередження охоплювало більшу частину Шотландії, де прогнозували вітер 50–60 миль на годину та пориви до 70 миль на годину на крайній півночі.

У Ларгсі в Шотландії зафіксували підтоплення в центрі міста. Рятувальні служби також виїжджали до підтопленого будинку догляду в Солткотсі, Північний Ершир; поліція повідомила, що місцеперебування всіх людей у закладі було встановлено. Через негоду частину рейсів до аеропорту Лідс-Бредфорд перенаправили або скасували, а залізничні оператори радили пасажирам перевіряти актуальний рух поїздів перед поїздками.

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