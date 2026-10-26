布劳恩在波兰面临六项指控——RMF24

波兰弗罗茨瓦夫检察院对波兰王冠联盟领导人格热戈日·布劳恩提出六项指控。其中一项涉及2025年4月16日在奥莱希尼察一家医院涉嫌非法限制一名妇产科医生人身自由一事，RMF24报道。

奥莱希尼察医院事件

布劳恩还被指控侵犯该医生的人身权利、侮辱和诽谤她。据该媒体报道，4月16日，他进入奥莱希尼察县医院综合体，试图妨碍妇产科医生吉泽拉·雅盖尔斯卡工作。当时，布劳恩表示自己正在实施公民逮捕。

这名医生此前告诉波兰新闻社，布劳恩进入行政部门，挡住她的去路，并将她留在一间行政办公室内超过一小时。她说，他侮辱并威胁她，而当她试图离开时，他推搡并拉扯她。

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其他指控

另一项指控涉及他于2023年12月14日通过互联网公开煽动基于宗教理由的仇恨，以及煽动妨碍宗教仪式和冒犯宗教感情。这涉及一次采访，布劳恩在采访中尤其评论了在波兰众议院使用灭火器熄灭一支光明节蜡烛的行为。检察院指出，他在该采访中认可此类行为，并鼓励受众重复这样做。

第六项指控涉及2025年3月18日在奥波莱集市广场毁坏Tęczowe Opole协会的海报。检方在其辩护律师在场的情况下向布劳恩提出了指控。他拒绝作出解释、拒绝在指控决定和讯问笔录上签字，也未提供任何个人资料。文件由其辩护律师签署。

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