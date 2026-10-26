Брауну в Польше предъявили шесть обвинений — RMF24

Прокуратура во Вроцлаве, Польша, предъявила лидеру Конфедерации Польской Короны Гжегожу Брауну шесть обвинений. Одно из них касается предполагаемого незаконного лишения свободы врача-гинеколога в больнице Олесницы 16 апреля 2025 года, сообщает RMF24.

Инцидент в больнице Олесницы

Брауну также предъявили обвинения в нарушении неприкосновенности врача, ее оскорблении и клевете. По данным издания, 16 апреля он вошел в Повятовый комплекс больниц в Олеснице и пытался помешать работе гинеколога Гизелы Ягельской. Тогда Браун заявлял, что осуществляет гражданское задержание.

Врач ранее рассказала Польскому агентству печати, что Браун вошел в административный отдел, преградил ей путь и удерживал ее в административном помещении более часа. По ее словам, он оскорблял и угрожал ей, а когда она пыталась уйти — толкал и дергал ее.

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Другие обвинения

Еще одно обвинение касается публичного подстрекательства через интернет 14 декабря 2023 года к ненависти на религиозной почве, а также к препятствованию религиозным обрядам и оскорблению религиозных чувств. Речь идет об интервью, в котором Браун, в частности, комментировал использование огнетушителя для тушения ханукальной свечи в польском Сейме. Как отмечает прокуратура, в этом интервью он одобрял такие действия и призывал аудиторию повторять их.

Шестое обвинение касается уничтожения 18 марта 2025 года плакатов ассоциации Tęczowe Opole на рыночной площади в Ополе. Обвинения предъявили Брауну в присутствии его защитницы. Он отказался давать объяснения, подписывать постановление о предъявлении обвинений и протокол допроса, а также не предоставил никаких персональных данных. Документы подписала его защитница.

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