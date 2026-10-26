Прокуратура у Вроцлаві, Польща, оголосила лідеру Конфедерації Корони Польської Гжегожу Брауну шість підозр. Одна з них стосується ймовірного незаконного позбавлення волі лікарки-гінекологині в лікарні Олесниці 16 квітня 2025 року, повідомляє RMF24.

Інцидент у лікарні Олесниці

Брауну також оголосили підозри у порушенні недоторканності лікарки, її образі та наклепі. За даними видання, 16 квітня він увійшов до Повітового комплексу лікарень в Олесниці та намагався перешкодити роботі гінекологині Гізели Ягельської. Тоді Браун заявляв, що здійснює громадянське затримання.

Лікарка раніше розповідала Польському агентству преси, що Браун зайшов до адміністративного відділу, перегородив їй шлях і утримував в адміністративному приміщенні понад годину. За її словами, він ображав її, погрожував, а коли вона намагалася піти — штовхав і смикав.

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Інші підозри

Ще одна підозра стосується публічного підбурювання через інтернет 14 грудня 2023 року до ненависті на релігійному ґрунті, а також до перешкоджання релігійним обрядам і образи релігійних почуттів. Йдеться про інтерв’ю, у якому Браун, зокрема, коментував використання вогнегасника для гасіння ханукальної свічки в польському Сеймі. Як зазначає прокуратура, в цьому інтерв’ю він схвалював такі дії та заохочував аудиторію до їх повторення.

Шоста підозра стосується знищення 18 березня 2025 року плакатів асоціації Tęczowe Opole на ринковій площі в Ополе. Підозри оголосили Брауну в присутності його захисниці. Він відмовився давати пояснення, підписувати постанову про оголошення підозр і протокол допиту, а також не надав жодних персональних даних. Документи підписала його захисниця.

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