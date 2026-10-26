Braun usłyszał w Polsce sześć zarzutów — RMF24

Prokuratura we Wrocławiu w Polsce przedstawiła liderowi Konfederacji Korony Polskiej Grzegorzowi Braunowi sześć zarzutów. Jeden z nich dotyczy domniemanego bezprawnego pozbawienia wolności lekarki ginekolożki w szpitalu w Oleśnicy 16 kwietnia 2025 roku, informuje RMF24.

Incydent w szpitalu w Oleśnicy

Braun usłyszał również zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej lekarki, jej znieważenia i zniesławienia. Według portalu 16 kwietnia wszedł do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy i próbował przeszkodzić w pracy ginekolożce Gizeli Jagielskiej. Braun twierdził wówczas, że dokonuje obywatelskiego zatrzymania.

Lekarka wcześniej powiedziała Polskiej Agencji Prasowej, że Braun wszedł do działu administracyjnego, zagrodził jej drogę i przetrzymywał ją w pomieszczeniu administracyjnym przez ponad godzinę. Według jej relacji obrażał ją, groził jej, a gdy próbowała wyjść — popychał ją i szarpał.

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Inne zarzuty

Kolejny zarzut dotyczy publicznego nawoływania przez internet 14 grudnia 2023 roku do nienawiści na tle religijnym, a także do przeszkadzania w obrzędach religijnych i obrażania uczuć religijnych. Chodzi o wywiad, w którym Braun między innymi komentował użycie gaśnicy do zgaszenia świecy chanukowej w polskim Sejmie. Jak wskazuje prokuratura, w tym wywiadzie aprobował takie działania i zachęcał odbiorców do ich powtarzania.

Szósty zarzut dotyczy zniszczenia 18 marca 2025 roku plakatów stowarzyszenia Tęczowe Opole na rynku w Opolu. Zarzuty przedstawiono Braunowi w obecności jego obrończyni. Odmówił składania wyjaśnień, podpisania postanowienia o przedstawieniu zarzutów i protokołu przesłuchania, a także nie podał żadnych danych osobowych. Dokumenty podpisała jego obrończyni.

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