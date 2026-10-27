Stany Zjednoczone zawiesiły program bezwizowego wjazdu dla wstępnie zweryfikowanych obywateli Chin na Mariany Północne, terytorium USA na Oceanie Spokojnym. Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA (DHS) wstrzymał program Commonwealth of the Northern Mariana Islands Economic Vitality and Security Travel Authorisation Programme, znany jako EVS-TAP, informuje South China Morning Post.

Program pozwalał wstępnie zweryfikowanym obywatelom ChRL przebywać na wyspach do 14 dni bez amerykańskiej wizy. Wcześniej wydane zezwolenia zostaną anulowane od 30 października, jednak obywatele Chin, którzy już przebywają na tym terytorium, będą mogli zakończyć zatwierdzony okres podróży. W roku fiskalnym 2025 na wyspy wjechało przez EVS-TAP ponad 3 tysiące obywateli Chin.

Argumenty Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego

DHS oświadczył, że obywatele ChRL „niemal na pewno nadużywają” programu. Resort wskazał na ryzyko szpiegostwa i zbierania informacji wywiadowczych w pobliżu amerykańskich obiektów wojskowych, nieuprawnionych podróży z wysp na Guam, turystyki porodowej, a także wcześniejsze sprawy dotyczące działalności przestępczej i prania pieniędzy powiązane z chińskimi przedsiębiorstwami.

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W ostatnich latach amerykańscy prokuratorzy przedstawiali zarzuty w sprawach dotyczących przemytu kilku obywateli Chin łodziami z Saipanu, stolicy Marianów Północnych, na Guam. Według dokumentów sądowych w takich sprawach obywatele Chin płacili tysiące dolarów za transport morski, szukając na Guam wyższych zarobków i pracy.

Możliwe konsekwencje dla turystyki

DHS przyznał, że część lokalnych przedsiębiorstw mogła planować działalność z uwzględnieniem EVS-TAP, ale stwierdził, że zidentyfikowane poważne ryzyka przeważają nad interesami osobistymi i gospodarczymi. Decyzja może wpłynąć na branżę turystyczną wysp, która wcześniej w dużej mierze zależała od odwiedzających z Chin.

W 2017 roku wyspy odwiedziło około 234 tysięcy chińskich turystów spośród łącznie 660 tysięcy gości, a w 2019 roku liczba przyjazdów z Chin wyniosła około 185 tysięcy. W 2025 roku chińscy odwiedzający stanowili około 7% z około 160 tysięcy turystów. Gubernator David Apatang wcześniej określał EVS-TAP jako program o kluczowym znaczeniu dla gospodarki wysp.

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