美国暂停了针对经预先审查的中国公民前往北马里亚纳群岛免签入境的计划。北马里亚纳群岛是美国在太平洋地区的领土。美国国土安全部（DHS）叫停了北马里亚纳群岛经济活力与安全旅行授权计划，即EVS-TAP，《南华早报》报道。

该计划允许经预先审查的中国公民无需美国签证在岛上停留最多14天。此前签发的授权将自10月30日起取消，但已在该领土内的中国公民可以完成获批准的旅行期限。2025财年，超过3000名中国公民通过EVS-TAP进入这些岛屿。

国土安全部的理由

DHS表示，中国公民“几乎肯定在滥用”该计划。该部门提及在美国军事设施附近从事间谍活动和收集情报、未经授权从岛屿前往关岛、赴美生育旅游，以及与中国企业有关的犯罪活动和洗钱案件先例等风险。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

近年来，美国检察官在多起案件中提出指控，这些案件涉及用船将数名中国公民从北马里亚纳群岛首府塞班岛偷运至关岛。根据此类案件的法庭文件，中国公民为海上运输支付数千美元，以在关岛寻求更高工资和工作。

对旅游业的可能影响

DHS承认，部分当地企业可能已考虑EVS-TAP来规划经营活动，但表示已确认的严重风险超过个人和经济利益。这一决定可能影响岛屿旅游业，该行业此前在很大程度上依赖来自中国的游客。

2017年，这些岛屿接待了约23.4万名中国游客，当年游客总数为66万人；2019年，来自中国的入境者约为18.5万人。2025年，中国游客约占约16万名游客的7%。州长戴维·阿帕唐此前称，EVS-TAP是对岛屿经济至关重要的计划。

关注我们在