США приостановили действие программы безвизового въезда для предварительно проверенных граждан Китая на Северные Марианские острова — территорию США в Тихом океане. Министерство внутренней безопасности США (DHS) остановило программу Commonwealth of the Northern Mariana Islands Economic Vitality and Security Travel Authorisation Programme, известную как EVS-TAP, сообщает South China Morning Post.

Программа позволяла предварительно проверенным гражданам КНР находиться на островах до 14 дней без американской визы. Ранее выданные разрешения будут аннулированы с 30 октября, однако граждане Китая, уже находящиеся на территории, смогут завершить согласованный срок поездки. В 2025 финансовом году через EVS-TAP на острова въехали более 3 тысяч граждан Китая.

Аргументы Министерства внутренней безопасности

DHS заявило, что граждане КНР «почти наверняка злоупотребляют» программой. Ведомство сослалось на риски шпионажа и сбора разведывательной информации вблизи американских военных объектов, несанкционированных поездок с островов на Гуам, родильного туризма, а также предыдущие дела о преступной деятельности и отмывании средств, связанных с китайскими предприятиями.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В последние годы американские прокуроры выдвигали обвинения по делам о переправке нескольких граждан Китая на лодках с Сайпана, столицы Северных Марианских островов, на Гуам. Согласно судебным материалам по таким делам, граждане Китая платили тысячи долларов за морские перевозки, ища на Гуаме более высокую зарплату и работу.

Возможные последствия для туризма

DHS признало, что часть местного бизнеса могла планировать деятельность с учетом EVS-TAP, однако заявило, что установленные острые риски перевешивают личные и экономические интересы. Решение может отразиться на туристической отрасли островов, которая ранее в значительной степени зависела от посетителей из Китая.

В 2017 году острова посетили около 234 тысяч китайских туристов из общего числа в 660 тысяч гостей, а в 2019 году число прибывших из Китая составило примерно 185 тысяч. В 2025 году китайские посетители составили около 7% из примерно 160 тысяч туристов. Губернатор Дэвид Апатанг ранее называл EVS-TAP программой, критически важной для экономики островов.

Читай нас в