Мерц заявил, что мирные переговоры невозможны без Украины и Европы — Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США и Россия не смогут договориться о прекращении войны без участия Украины. Он подчеркнул, что за столом переговоров также должны присутствовать европейские страны, ведь от будущего соглашения будет зависеть безопасность всего континента. Об этом Мерц сказал 27 октября во время выступления в Сингапуре.

Во время выступления в Институте Юсофа Ишака в Сингапуре Фридрих Мерц рассказал о дипломатических усилиях, направленных на поиск формата переговоров с Россией. По его словам, любые попытки Вашингтона и Москвы договориться о прекращении войны не принесут результата, если Украина не будет в них участвовать.

Канцлер Германии также подчеркнул необходимость привлечения к переговорам европейских стран. Он объяснил это тем, что Украина является частью Европы, а решения о прекращении войны будут напрямую влиять на безопасность региона. Поэтому, по мнению Мерца, договоренности не могут приниматься только между великими державами без участия тех, кого они непосредственно касаются. «Они могут говорить и вести переговоры между собой, но без Украины никогда не смогут найти решение», — заявил Мерц, комментируя возможные контакты между Россией и США.

Он отметил, что за столом переговоров должны присутствовать представители России, Украины, Соединённых Штатов и европейских государств. Такой формат, по его словам, должен учитывать интересы Украины и роль Европы в обеспечении будущей безопасности.

Мерц связал окончание войны с решением Путина

Отдельно немецкий канцлер заявил, что дальнейшее развитие войны в значительной степени зависит от позиции российского президента Владимира Путина. По словам Мерца, пока глава Кремля не готов прекратить боевые действия, Германия и ее европейские партнеры будут продолжать поддерживать Украину. «Пока он не хочет заканчивать эту войну, мы будем поддерживать Украину», — сказал канцлер.

Мерц также пояснил, что поддержка Киева для Германии и других европейских стран означает нечто большее, чем помощь в защите украинской территории. По его словам, речь идет также о сохранении политического порядка, сформировавшегося в Европе после Второй мировой войны. «Мы защищаем не только территориальную целостность Украины, но и весь политический порядок европейского континента», — подчеркнул он.

Таким образом Мерц дал понять, что вопрос о завершении войны касается не только отношений между Киевом и Москвой. Он также связан с будущими гарантиями безопасности, стабильностью европейских государств и тем, как в дальнейшем будут строиться отношения между Россией и Западом.

Почему Европа настаивает на участии в переговорах

Европейские страны заинтересованы в том, чтобы оказывать влияние на переговорный процесс, поскольку возможные договоренности могут определить ситуацию с безопасностью на континенте на долгие годы вперед. В частности, это касается гарантий безопасности для Украины после прекращения огня или заключения мирного соглашения. Если европейские государства будут участвовать в создании и выполнении таких гарантий, они должны быть вовлечены в обсуждение их условий.

Мерц предостерег от сценария, при котором судьбу Украины будут решать без её представителей. Он привёл возможный формат, при котором о завершении войны договаривались бы Россия, Китай и Соединённые Штаты, оставив Украину вне переговорного процесса.

По его мнению, такой подход не позволит найти устойчивое решение. Ведь любое соглашение должно учитывать позицию украинской стороны, которая защищает свою территорию от российского вторжения. Участие европейских стран, в свою очередь, важно из-за их роли в поддержке Украины и возможном обеспечении безопасности после завершения боевых действий.

Германия ищет формат для переговоров с Россией

Мерц сообщил, что Германия вместе с другими европейскими государствами работает над поиском формата, который позволил бы вести переговоры с российскими властями. В то же время он не объявил о достижении конкретной договоренности относительно такого формата. Канцлер отдельно отметил роль Норвегии и Финляндии. По его словам, эти страны играют «очень конструктивную роль» в дипломатических усилиях. Их участие является частью более широких попыток европейских государств найти возможности для диалога с Москвой.

В то же время сам факт дипломатических контактов ещё не означает, что стороны приблизились к мирному соглашению. Для этого необходимо согласовать позиции по прекращению боевых действий, будущим гарантиям безопасности и другим ключевым вопросам. Публичное заявление Мерца, прежде всего, обозначает позицию Берлина: переговоры должны проходить при участии Украины и Европы, а не посредством договоренностей великих держав за их спиной. О заявлении немецкого канцлера сообщило агентство Reuters.

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