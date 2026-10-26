在波兰，67.2%的受访者支持放宽堕胎立法。同时，37.7%的受访者支持引入妊娠12周前可依本人意愿终止妊娠的选项。根据SW Research为《Rzeczpospolita》报进行的一项调查，Notes from Poland对此进行了报道。

受访者支持哪些改变

另有29.5%的调查参与者希望恢复波兰宪法法庭2020年裁决前实施的规定。当时，法律允许在三种情况下终止妊娠，这一做法在该国通常被称为“堕胎妥协”。

16.2%的受访者支持现行规定，另有6%主张进一步收紧规定。10.6%的研究参与者尚未决定答案。在女性中，73.8%的受访者支持放宽规定；在男性中，这一比例为60.3%。

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现行立法和法案

在宪法法庭作出2020年裁决后，波兰禁止因胎儿严重发育缺陷而实施堕胎。目前，法律允许在妊娠源于犯罪的情况下终止妊娠，包括强奸或乱伦，或者妊娠威胁女性生命或健康时。

上周，议会下院众议院的多数议员支持了一项旨在取消2020年裁决后果的法案，但该法案并未引入依本人意愿堕胎。议员们还批准了另一项关于将帮助女性获得非法堕胎服务的行为非刑罪化的法案。

经参议院审议后，这些文件将提交给总统卡罗尔·纳夫罗茨基。他可以签署、否决，或将其提交宪法法庭进行评估。该媒体指出，这位曾反对堕胎的总统可能会阻止旨在放宽立法的倡议。

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