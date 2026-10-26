W Polsce 67,2% respondentów popiera liberalizację przepisów dotyczących aborcji. Jednocześnie za wprowadzeniem możliwości przerwania ciąży na życzenie do 12. tygodnia opowiedziało się 37,7% ankietowanych — wynika z badania SW Research dla gazety Rzeczpospolita, o którym informuje Notes from Poland.

Jakie zmiany popierają respondenci

Kolejne 29,5% uczestników badania wolałoby przywrócenie przepisów obowiązujących przed orzeczeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Wówczas prawo zezwalało na przerwanie ciąży w trzech przypadkach, a takie podejście jest w kraju często nazywane „kompromisem aborcyjnym”.

Obecne przepisy poparło 16,2% respondentów, a kolejne 6% opowiedziało się za ich zaostrzeniem. 10,6% uczestników badania nie miało sprecyzowanej odpowiedzi. Wśród kobiet liberalizację poparło 73,8% ankietowanych, a wśród mężczyzn — 60,3%.

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Obecne przepisy i projekty ustaw

Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku w Polsce zakazano aborcji w przypadku ciężkich wad rozwojowych płodu. Obecnie prawo zezwala na przerwanie ciąży, jeśli doszło do niej w wyniku przestępstwa, w tym gwałtu lub kazirodztwa, albo jeśli ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety.

W ubiegłym tygodniu większość w Sejmie, niższej izbie parlamentu, poparła projekt ustawy, który ma znieść skutki orzeczenia z 2020 roku, lecz nie wprowadza aborcji na życzenie. Posłowie zatwierdzili również inny projekt ustawy dotyczący dekryminalizacji pomocy kobietom w uzyskaniu nielegalnej aborcji.

Po rozpatrzeniu w Senacie dokumenty zostaną przekazane prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Może on je podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego w celu oceny. Publikacja zaznacza, że prezydent, który opowiadał się przeciwko aborcji, może zablokować inicjatywy mające na celu złagodzenie przepisów.

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