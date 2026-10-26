67,2% поляків підтримали лібералізацію правил щодо абортів — Notes from Poland

У Польщі 67,2% респондентів підтримують лібералізацію законодавства про аборти. Водночас за запровадження можливості перервати вагітність на вимогу до 12-го тижня висловилися 37,7% опитаних, свідчить дослідження SW Research для газети Rzeczpospolita, про яке повідомляє Notes from Poland.

Які зміни підтримують респонденти

Ще 29,5% учасників опитування воліли б повернути правила, що діяли до рішення Конституційного трибуналу Польщі 2020 року. Тоді закон дозволяв переривання вагітності у трьох випадках, а цей підхід у країні часто називають «абортним компромісом».

Чинні правила підтримали 16,2% респондентів, ще 6% виступили за їх посилення. Не визначилися з відповіддю 10,6% учасників дослідження. Серед жінок лібералізацію підтримали 73,8% опитаних, серед чоловіків — 60,3%.

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Чинне законодавство та законопроєкти

Після рішення Конституційного трибуналу 2020 року в Польщі заборонили аборти у разі тяжких вад розвитку плода. Наразі закон дозволяє переривання вагітності, якщо вона настала внаслідок злочину, зокрема зґвалтування чи інцесту, або якщо вагітність загрожує життю чи здоров’ю жінки.

Минулого тижня більшість у Сеймі, нижній палаті парламенту, підтримала законопроєкт, що має скасувати наслідки рішення 2020 року, але не запроваджує аборти на вимогу. Депутати також схвалили інший законопроєкт про декриміналізацію допомоги жінкам в отриманні незаконного аборту.

Після розгляду в Сенаті документи передадуть президенту Каролю Навроцькому. Він може підписати їх, накласти вето або скерувати до Конституційного трибуналу для оцінки. Видання зазначає, що президент, який виступав проти абортів, може заблокувати ініціативи щодо пом’якшення законодавства.

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