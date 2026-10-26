В Польше 67,2% респондентов поддерживают либерализацию законодательства об абортах. В то же время за введение возможности прервать беременность по желанию до 12-й недели высказались 37,7% опрошенных, свидетельствует исследование SW Research для газеты Rzeczpospolita, о котором сообщает Notes from Poland.

Какие изменения поддерживают респонденты

Еще 29,5% участников опроса предпочли бы вернуть правила, действовавшие до решения Конституционного трибунала Польши 2020 года. Тогда закон разрешал прерывание беременности в трех случаях, а такой подход в стране часто называют «абортным компромиссом».

Действующие правила поддержали 16,2% респондентов, еще 6% выступили за их ужесточение. Не определились с ответом 10,6% участников исследования. Среди женщин либерализацию поддержали 73,8% опрошенных, среди мужчин — 60,3%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Действующее законодательство и законопроекты

После решения Конституционного трибунала 2020 года в Польше запретили аборты в случае тяжелых пороков развития плода. Сейчас закон разрешает прерывание беременности, если она наступила вследствие преступления, в частности изнасилования или инцеста, либо если беременность угрожает жизни или здоровью женщины.

На прошлой неделе большинство в Сейме, нижней палате парламента, поддержало законопроект, который должен отменить последствия решения 2020 года, но не вводит аборты по желанию. Депутаты также одобрили другой законопроект о декриминализации помощи женщинам в получении незаконного аборта.

После рассмотрения в Сенате документы передадут президенту Каролю Навроцкому. Он может подписать их, наложить вето или направить в Конституционный трибунал для оценки. Издание отмечает, что президент, выступавший против абортов, может заблокировать инициативы по смягчению законодательства.

Читай нас в