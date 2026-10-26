В Сербии оппозиционный Студенческий список, согласно предварительным результатам досрочных парламентских выборов, набрал 52,54% голосов. Коалиция бывшего президента Александра Вучича получила 39,29%. Вучич признал победу Студенческого списка, сообщает Balkan Insight.

Реакция Европейского Союза

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Студенческий список и заявила о готовности ЕС поддерживать европейскую интеграцию Сербии. Она упомянула реформы в сфере верховенства права, свободы СМИ, борьбы с коррупцией и укрепления демократических институтов.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала выборы поворотным моментом после почти двух лет студенческих протестов за демократию, верховенство права и политическую ответственность. Эти протесты начались в 2024 году после катастрофы на железнодорожной станции в Нови-Саде. По словам Кос, для Сербии может начаться новый этап, а дверь в ЕС остается открытой.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе приветствовал признание Вучичем результатов голосования и его обязательство по мирной демократической передаче власти. Он также отметил настойчивость и приверженность студенческого движения европейским принципам.

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Поздравления от соседей

Премьер-министр Черногории Милойко Спайич выразил надежду, что смена власти станет поворотным моментом в отношениях Подгорицы и Белграда. Президент Черногории Яков Милатович также заявил, что результат голосования может открыть новую главу двусторонних отношений, основанных на дружбе, диалоге и общем европейском будущем.

Глава крупнейшей оппозиционной партии Хорватии — Социал-демократической партии — Синиша Хайдаш Дончич назвал результат возможностью для политических изменений и нового этапа в отношениях Сербии с Хорватией и ЕС. Хорватская оппозиционная партия «Можемо!» охарактеризовала результат выборов как значительную демократическую победу.

Студенческий список с победой также поздравили лидер Республики Сербской Милорад Додик и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, который сообщил о телефонном разговоре с представителями списка и заверил их в поддержке Венгрии.

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