Российские нефтеперерабатывающие заводы наращивают производство дизельного топлива в октябре после того, как правительство РФ выделило экспортные квоты в рамках соглашения о поставках между Россией и США.

Так, в первой половине октября российское правительство разрешило исключения из действующего запрета на экспорт дизельного топлива, введя квоты, которые позволяют России поставлять топливо в соответствии с соглашением с Трампом.

После вступления в силу запрета на экспорт дизельного топлива из России в августе российские нефтяные компании были вынуждены сократить производство в соответствии с внутренними потребностями, одновременно ограничив поставки в страны Центральной Азии в рамках межправительственных соглашений.

В первой половине октября производство дизельного топлива в России сократилось примерно до 160 тыс. тонн в сутки по сравнению со 175 тыс. тонн в сутки в сентябре. После введения новых экспортных квот в середине месяца добыча начала расти и приближаться к 180 тыс. тонн в сутки.

В октябре внутреннее потребление обычно сокращается примерно до 140 тыс. тонн в сутки. Это связано с сезонными факторами, в частности с завершением уборки зерновых и летнего сезона автомобильных поездок.

«Таким образом, на экспорт может оставаться не менее 40 тыс. тонн топлива в сутки, или более 1 млн тонн в месяц. В то же время, по оценкам источников, от 200 тыс. до 300 тыс. тонн из этого объема может потребоваться для поставок в соседние страны», — пишет Reuters.

Об этом пишет Reuters.



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