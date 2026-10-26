Росія нарощує виробництво дизельного палива після домовленостей із США — Reuters

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Російські нафтопереробні заводи нарощують виробництво дизельного пального в жовтні після того, як уряд РФ надав експортні квоти в межах угоди про постачання між Росією та США.

Так, у першій половині жовтня, російський уряд дозволив винятки із чинної заборони на експорт дизельного пального, запровадивши квоти, які дають змогу Росії постачати пальне відповідно до угоди з Трампом.

Після набуття чинності заборони на експорт дизельного пального з Росії в серпні російські нафтові компанії були змушені скоротити виробництво відповідно до внутрішніх потреб, водночас обмеживши постачання до країн Центральної Азії за міжурядовими угодами.

У першій половині жовтня виробництво дизельного пального в Росії скоротилося приблизно до 160 тис. тонн на добу порівняно зі 175 тис. тонн на добу у вересні. Після запровадження нових експортних квот у середині місяця виробництво почало зростати й наближатися до 180 тис. тонн на добу.

У жовтні внутрішнє споживання зазвичай скорочується приблизно до 140 тис. тонн на добу. Це пов'язано із сезонними чинниками, зокрема завершенням збирання зернових і літнього сезону автомобільних подорожей.

"Таким чином, для експорту може залишатися щонайменше 40 тис. тонн пального на добу, або понад 1 млн тонн на місяць. Водночас, за оцінками джерел, від 200 тис. до 300 тис. тонн із цього обсягу може знадобитися для постачання до сусідніх країн", - пише Reuters.

Про це пише Reuters.



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