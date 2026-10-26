俄罗斯与美国达成协议后正扩大柴油产量——路透社

在俄罗斯政府根据俄美供应协议发放出口配额后，俄罗斯炼油厂于10月开始增加柴油产量。

具体而言，10月上半月，俄罗斯政府对现行柴油出口禁令作出例外规定，设立了配额制度，使俄罗斯能够根据与特朗普达成的协议供应柴油。

随着8月俄罗斯柴油出口禁令生效，俄罗斯石油公司被迫根据国内需求削减产量，同时根据政府间协议限制了对中亚国家的供应。

10月上半月，俄罗斯柴油产量从9月的每日17.5万吨降至约16万吨。 随着本月中旬新出口配额的实施，产量开始回升，并接近每日18万吨。

10月份，国内消费量通常会降至每日约14万吨。这与季节性因素有关，特别是谷物收割结束以及夏季自驾游旺季的结束。

“因此，每天至少有4万吨燃料可用于出口，即每月超过100万吨。 与此同时，据消息人士估计，其中20万至30万吨可能用于供应邻国，”路透社写道。

路透社对此进行了报道。



俄罗斯方面表示，准备向美国供应任何数量的柴油。

卡拉斯表示，美俄之间的协议应考虑到乌克兰和欧盟的利益。

美国能源部呼吁炼油厂增加柴油产量——OilPrice报道。

美国国内的柴油价格已高于与普京达成燃料协议之前的水平。

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