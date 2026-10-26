Rosyjskie rafinerie zwiększają produkcję oleju napędowego w październiku po tym, jak rząd Federacji Rosyjskiej przyznał kontyngenty eksportowe w ramach umowy o dostawach między Rosją a Stanami Zjednoczonymi.

W pierwszej połowie października rosyjski rząd zezwolił na wyjątki od obowiązującego zakazu eksportu oleju napędowego, wprowadzając kontyngenty, które umożliwiają Rosji dostarczanie paliwa zgodnie z umową zawartą z Trumpem.

Po wejściu w życie zakazu eksportu oleju napędowego z Rosji w sierpniu rosyjskie koncerny naftowe zostały zmuszone do ograniczenia produkcji do poziomu odpowiadającego zapotrzebowaniu krajowemu, ograniczając jednocześnie dostawy do krajów Azji Środkowej w ramach umów międzyrządowych.

W pierwszej połowie października produkcja oleju napędowego w Rosji spadła do około 160 tys. ton dziennie w porównaniu z 175 tys. ton dziennie we wrześniu. Po wprowadzeniu nowych kontyngentów eksportowych w połowie miesiąca produkcja zaczęła rosnąć i zbliżać się do 180 tys. ton dziennie.

W październiku zużycie krajowe zwykle spada do około 140 tys. ton dziennie. Wynika to z czynników sezonowych, w szczególności z zakończenia zbiorów zbóż oraz letniego sezonu podróży samochodowych.

„W ten sposób na eksport może pozostać co najmniej 40 tys. ton paliwa dziennie, czyli ponad 1 mln ton miesięcznie. Jednocześnie, według szacunków źródeł, od 200 tys. do 300 tys. ton z tej ilości może być potrzebne na dostawy do sąsiednich krajów” – pisze Reuters.

O tym pisze agencja Reuters.



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