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Оптові ціни на дизельне пальне в США відновили зростання після короткочасного зниження, перевищивши рівень, зафіксований до оголошення Дональдом Трампом домовленостей із путіним про постачання російських нафтопродуктів.

Торги листопадовими фьючерсами на біржі CME Group завершилися на позначці $4,88 за галон, досягавши впродовж тижня $4,98. Аналітики енергетичного ринку зазначають, що заявлені обсяги перших постачань із рф у розмірі 300 тисяч тонн (близько 2,25 млн барелів) не здатні суттєво вплинути на роздрібні ціни в США, де добове споживання дизеля становить близько 3,8 млн барелів.

Крім того, експерти зауважують, що до проміжних виборів до Конгресу 3 листопада жодна партія пального не встигне надійти до США через тривалість транспортування. На ситуацію також впливають відсутність практичних угод щодо логістики, правові ризики для американських компаній через законодавче ембарго 2022 року, а також триваючі ризики ударів по російських НПЗ.

Джерела: фінансові дані біржі CME Group.

Сенатори США виступили проти угоди Трампа з путіним щодо купівлі дизеля.

Нагадаємо, США погрожують залишити Україну без розвідданих через удари по російських НПЗ.

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