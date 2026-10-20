Йорданія та Ірак закликали реалізувати нафтопровід Басра—Акаба — Asharq Al-Awsat

Король Йорданії Абдалла II та президент Іраку Нізар Амиді під час телефонної розмови наголосили на необхідності реалізувати проєкт нафтопроводу Басра—Акаба. Лідери також обговорили двосторонні відносини та можливості посилення співпраці в різних секторах, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Маршрут до йорданського порту

Проєкт передбачає транспортування нафти з Басри на узбережжі Арабської затоки до порту Акаба на півдні Йорданії. Такий маршрут має обійти експортний шлях через Ормузьку протоку.

Ірак і Йорданія уклали рамкову угоду щодо будівництва трубопроводу у квітні 2012 року. Його запланована довжина становить 1700 кілометрів, а пропускна здатність — до 1 млн барелів нафти на добу. Вартість проєкту оцінюють приблизно у 18 млрд доларів, однак він досі не був реалізований.

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Заплановані обсяги постачання

Очікується, що Йорданія отримуватиме через трубопровід близько 150 тис. барелів сирої нафти на добу. Проєкт також включає будівництво сховищ сукупною місткістю 7 млн барелів та експортного нафтового термінала.

Спікер парламенту Іраку Хайбат аль-Халбусі під час візиту до Аммана 7 червня назвав трубопровід стратегічним варіантом для Іраку на тлі обмежень експорту нафти через Ормузьку протоку. За словами міністра закордонних справ Іраку Фуада Хусейна, озвученими минулого тижня, країна втратила близько 60 млрд доларів через війну на Близькому Сході.

До конфлікту Ірак видобував приблизно 4 млн барелів нафти на добу та експортував близько 3,5 млн барелів, переважно з південних регіонів через протоку. Валютні резерви країни, за даними видання, скоротилися на 20 млрд доларів, а споживчі ціни істотно зросли.

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