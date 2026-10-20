Король Иордании Абдалла II и президент Ирака Низар Амиди во время телефонного разговора подчеркнули необходимость реализации проекта нефтепровода Басра—Акаба. Лидеры также обсудили двусторонние отношения и возможности усиления сотрудничества в различных секторах, сообщает Asharq Al-Awsat.

Маршрут к иорданскому порту

Проект предусматривает транспортировку нефти из Басры на побережье Арабского залива в порт Акаба на юге Иордании. Такой маршрут должен обойти экспортный путь через Ормузский пролив.

Ирак и Иордания заключили рамочное соглашение о строительстве трубопровода в апреле 2012 года. Его запланированная длина составляет 1700 километров, а пропускная способность — до 1 млн баррелей нефти в сутки. Стоимость проекта оценивается примерно в 18 млрд долларов, однако он до сих пор не был реализован.

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Запланированные объемы поставок

Ожидается, что Иордания будет получать по трубопроводу около 150 тыс. баррелей сырой нефти в сутки. Проект также включает строительство хранилищ общей вместимостью 7 млн баррелей и экспортного нефтяного терминала.

Спикер парламента Ирака Хайбат аль-Халбуси во время визита в Амман 7 июня назвал трубопровод стратегическим вариантом для Ирака на фоне ограничений экспорта нефти через Ормузский пролив. По словам министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна, озвученным на прошлой неделе, страна потеряла около 60 млрд долларов из-за войны на Ближнем Востоке.

До конфликта Ирак добывал примерно 4 млн баррелей нефти в сутки и экспортировал около 3,5 млн баррелей, преимущественно из южных регионов через пролив. Валютные резервы страны, по данным издания, сократились на 20 млрд долларов, а потребительские цены существенно выросли.

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