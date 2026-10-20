约旦国王阿卜杜拉二世和伊拉克总统尼扎尔·阿米迪在电话交谈中强调，有必要实施巴士拉—亚喀巴输油管道项目。两国领导人还讨论了双边关系以及加强各领域合作的机会，Asharq Al-Awsat报道。

通往约旦港口的路线

该项目计划将石油从位于阿拉伯湾沿岸的巴士拉输送至约旦南部的亚喀巴港。这一路线旨在绕开经由霍尔木兹海峡的出口通道。

伊拉克和约旦于2012年4月签署了关于建设该管道的框架协议。该管道计划长度为1700公里，输送能力为每日最高100万桶石油。该项目成本估计约为180亿美元，但至今尚未实施。

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计划供应量

预计约旦将通过该管道每日获得约15万桶原油。该项目还包括建设总容量为700万桶的储存设施和一座石油出口码头。

伊拉克议会议长海巴特·哈布西6月7日访问安曼期间称，在经由霍尔木兹海峡出口石油受到限制的背景下，该管道是伊拉克的一项战略选择。伊拉克外交部长福阿德·侯赛因上周表示，该国因中东战争损失了约600亿美元。

冲突前，伊拉克每日石油产量约为400万桶，出口量约为350万桶，主要来自南部地区并经由该海峡出口。据该媒体报道，该国的外汇储备减少了200亿美元，消费价格则大幅上涨。

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