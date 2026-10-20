Екс-прем’єрка Хасіна заявила про повернення до Бангладеш у грудні — NDTV World

Колишня прем'єр-міністерка Бангладеш Шейх Хасіна заявила про намір повернутися до країни в грудні, попри можливий арешт, насильство або катування. Вона не назвала точної дати повернення. Як повідомляє NDTV World, Хасіна вважає повернення своїм політичним обов'язком перед прихильниками.

План повернення

Під час віртуальної пресконференції, організованої у Вашингтоні, Хасіна сказала, що небезпека не змінить її рішення. Її син Саджіб Вазед Джой пізніше повідомив журналістам, що конкретну дату ще не визначили, а про неї оголосять ближче до повернення.

Хасіна залишила Бангладеш після падіння її уряду в серпні 2024 року та відтоді живе в Індії. Вона подякувала індійській владі та громадянам за наданий їй притулок. Також колишня глава уряду згадала, що раніше вже поверталася до Бангладеш попри загрози безпеці: у 1981 році після тривалого перебування за кордоном і під час політичної надзвичайної ситуації 2007 року, коли проти неї висували кримінальні обвинувачення.

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Заклики до справедливого суду

Хасіна звинуватила нинішнє політичне керівництво Бангладеш на чолі з прем'єр-міністром Таріком Рахманом у використанні кримінальних проваджень проти неї та членів партії «Авамі ліг» для придушення опозиції. Вона заперечила легітимність таких справ і заявила, що звинувачення проти політиків мають розглядатися у справедливому судовому процесі.

Колишня прем'єр-міністерка також закликала до вільних та інклюзивних демократичних процесів, незалежних судів, свободи висловлювань і захисту прав меншин. Вона визнала існування складних питань щодо діяльності її уряду, подій 2024 року та їхніх наслідків, наголосивши на потребі прозорого й неупередженого розгляду звинувачень проти будь-кого, зокрема й проти неї.

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