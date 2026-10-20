Сенат Пакистану схвалив обмеження синіх паспортів — The Express Tribune

Сенат Пакистану в Ісламабаді одностайно схвалив законопроєкт про внесення змін до Закону про паспорти 1974 року. Документ передбачає припинення автоматичної видачі синіх паспортів дітям державних службовців. Як повідомляє The Express Tribune, законопроєкт до Сенату вніс сенатор Абдул Кадір.

Кому видають сині паспорти

У Пакистані Генеральне управління імміграції та паспортів видає сині паспорти як службові безоплатні документи визначеним державним посадовцям, представникам держави та іншим уповноваженим особам для офіційних поїздок.

Під час дебатів Абдул Кадір заявив, що право на такі паспорти мали діти державних службовців 21-го посадового рівня, а депутати Національної асамблеї отримували цю можливість після обрання. Він наполягав, що однаковий принцип має застосовуватися і до сенаторів: або цю можливість для держслужбовців слід скасувати, або надати її членам верхньої палати парламенту.

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Сенатор Абід Шер Алі також поставив під сумнів обмеження, які, за його словами, посадовці МВС і паспортного відомства встановлюють для парламентарів. Він заявив, що для реалізації офіційних привілеїв сенаторам нібито вимагають довідку про відсутність заперечень (NOC) від державного органу.

Заклики розслідувати видачу документів

Сенатор Ділавар Хан закликав розслідувати видачу близько 30 тисяч синіх паспортів. Він заявив, що посадовців, відповідальних за їхнє оформлення, слід притягнути до відповідальності, якщо документи отримали особи без належного права, а також запропонував перевірити період їх видачі.

Державний міністр внутрішніх справ і сенатор Талал Чаудрі повідомив, що кількість власників синіх паспортів скоротили на 30 тисяч — приблизно з 75 тисяч до 45 тисяч. За його словами, серед скасованих документів не було паспортів політичних представників. Чаудрі також заявив, що велика кількість таких паспортів може впливати на міжнародний паспортний рейтинг Пакистану та переговори про безвізові поїздки з європейськими країнами, державами Перської затоки, Канадою та іншими країнами.

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