Сенат Пакистана в Исламабаде единогласно одобрил законопроект о внесении изменений в Закон о паспортах 1974 года. Документ предусматривает прекращение автоматической выдачи синих паспортов детям государственных служащих. Как сообщает The Express Tribune, законопроект в Сенат внес сенатор Абдул Кадир.

Кому выдают синие паспорта

В Пакистане Генеральное управление иммиграции и паспортов выдает синие паспорта в качестве бесплатных служебных документов определенным государственным должностным лицам, представителям государства и другим уполномоченным лицам для официальных поездок.

Во время дебатов Абдул Кадир заявил, что право на такие паспорта имели дети государственных служащих 21-го должностного уровня, а депутаты Национальной ассамблеи получали эту возможность после избрания. Он настаивал, что одинаковый принцип должен применяться и к сенаторам: либо эту возможность для госслужащих следует отменить, либо предоставить ее членам верхней палаты парламента.

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Сенатор Абид Шер Али также поставил под сомнение ограничения, которые, по его словам, должностные лица МВД и паспортного ведомства устанавливают для парламентариев. Он заявил, что для реализации официальных привилегий от сенаторов якобы требуют справку об отсутствии возражений (NOC) от государственного органа.

Призывы расследовать выдачу документов

Сенатор Дилавар Хан призвал расследовать выдачу около 30 тысяч синих паспортов. Он заявил, что должностных лиц, ответственных за их оформление, следует привлечь к ответственности, если документы получили лица без надлежащего права, а также предложил проверить период их выдачи.

Государственный министр внутренних дел и сенатор Талал Чаудри сообщил, что число владельцев синих паспортов сократили на 30 тысяч — примерно с 75 тысяч до 45 тысяч. По его словам, среди аннулированных документов не было паспортов политических представителей. Чаудри также заявил, что большое количество таких паспортов может влиять на международный паспортный рейтинг Пакистана и переговоры о безвизовых поездках с европейскими странами, государствами Персидского залива, Канадой и другими странами.

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