Senat Pakistanu w Islamabadzie jednogłośnie zatwierdził projekt ustawy zmieniającej ustawę o paszportach z 1974 roku. Dokument przewiduje zakończenie automatycznego wydawania niebieskich paszportów dzieciom urzędników państwowych. Jak informuje The Express Tribune, projekt ustawy przedstawił w Senacie senator Abdul Qadir.

Kto otrzymuje niebieskie paszporty

W Pakistanie Generalna Dyrekcja Imigracji i Paszportów wydaje niebieskie paszporty jako bezpłatne dokumenty służbowe określonym urzędnikom państwowym, przedstawicielom państwa i innym upoważnionym osobom na potrzeby podróży służbowych.

Podczas debaty Abdul Qadir oświadczył, że prawo do takich paszportów miały dzieci urzędników państwowych 21. stopnia, natomiast członkowie Zgromadzenia Narodowego uzyskiwali tę możliwość po wyborze. Podkreślił, że ta sama zasada powinna dotyczyć senatorów: albo możliwość ta dla urzędników państwowych powinna zostać zniesiona, albo powinna zostać przyznana członkom wyższej izby parlamentu.

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Senator Abid Sher Ali również zakwestionował ograniczenia, które, jak twierdzi, urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i urzędu paszportowego nakładają na parlamentarzystów. Oświadczył, że senatorowie są rzekomo zobowiązani do uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu (NOC) od organu państwowego, aby korzystać z oficjalnych przywilejów.

Wezwania do zbadania wydawania dokumentów

Senator Dilawar Khan wezwał do zbadania wydania około 30 tysięcy niebieskich paszportów. Oświadczył, że urzędnicy odpowiedzialni za ich wystawienie powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności, jeśli dokumenty otrzymały osoby bez odpowiednich uprawnień, a także zaproponował sprawdzenie okresu ich wydawania.

Minister stanu ds. wewnętrznych i senator Talal Chaudhry poinformował, że liczbę posiadaczy niebieskich paszportów zmniejszono o 30 tysięcy — z około 75 tysięcy do 45 tysięcy. Według niego wśród anulowanych dokumentów nie było paszportów przedstawicieli politycznych. Chaudhry oświadczył również, że duża liczba takich paszportów może wpływać na międzynarodowy ranking paszportowy Pakistanu oraz negocjacje dotyczące podróży bezwizowych z krajami europejskimi, państwami Zatoki Perskiej, Kanadą i innymi krajami.

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