Była wiceprezydent USA Kamala Harris i NAACP planują spotkania z wyborcami przed wyborami uzupełniającymi w 2026 roku w Milwaukee w stanie Wisconsin oraz Atlancie w stanie Georgia. Inicjatywa ma na celu zmobilizowanie wyborców w stanach, w których odbywają się ważne wyścigi wyborcze, informuje The Hill.

Spotkania w Wisconsin i Georgii

Harris ma wystąpić w Milwaukee 26 października. W Wisconsin zostanie wybrany nowy gubernator po tym, jak urzędujący gubernator Tony Evers ogłosił zakończenie kariery. Kolejne spotkanie zaplanowano na 29 października w Atlancie, gdzie demokratyczny senator Jon Ossoff ubiega się o drugą kadencję przeciwko republikańskiemu członkowi Izby Reprezentantów Mike'owi Collinsowi.

Prezes i dyrektor generalny NAACP Derrick Johnson oświadczył, że organizacja kontynuuje działania na rzecz edukacji wyborców i organizowania społeczności. Jak podkreślił, ta praca nie zaczyna się ani nie kończy w dniu głosowania.

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Możliwa nominacja w 2028 roku

Podróże odbywają się wśród spekulacji dotyczących możliwego udziału Harris w wyborach prezydenckich w 2028 roku. Niedawno powiedziała, że jeszcze nie podjęła decyzji, a w lutym zaznaczyła, że może kandydować.

Sondaż Focaldata i Financial Times pokazał, że 30% respondentów wskazało Harris jako następną kandydatkę Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich. Wśród innych polityków wymienionych w badaniu znaleźli się gubernator Kalifornii Gavin Newsom, członkini Izby Reprezentantów Alexandria Ocasio-Cortez oraz były sekretarz transportu Pete Buttigieg.

Według biura Harris jej październikowa podróż wyborcza obejmuje również przystanki w Mississippi i New Hampshire.

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