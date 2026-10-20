W USA telewizja CNN ostrzegła Departament Sprawiedliwości przed możliwymi dalszymi krokami prawnymi, jeśli Biały Dom nadal będzie uniemożliwiał jej wykonywanie obowiązków w rotacji prezydenckiego poolu prasowego. Poinformował o tym The Hill, powołując się na list prawnika CNN Teda Boutrousa do resortu.

List do Departamentu Sprawiedliwości

W liście Boutrous oświadczył, że działania przeciwko CNN, które — jak twierdzi — mają charakter odwetu i dyskryminacji ze względu na treść relacji stacji, są błędne, kontrproduktywne i niezgodne z prawem. Prawnik podkreślił również, że niektóre pomieszczenia Białego Domu, do których CNN próbowano nie dopuścić, nie należą do konkretnego prezydenta ani administracji, lecz do wszystkich Amerykanów.

Według Boutrousa CNN i inni przedstawiciele prasy podczas pracy w Białym Domu działają w imieniu opinii publicznej. Stacja należy do rotacji telewizyjnej, której uczestnicy na zmianę relacjonują codzienną działalność i wypowiedzi prezydenta USA.

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Ograniczenia dla poolu prasowego

W ubiegłym miesiącu CNN było jednym z trzech mediów, którym prezydent USA Donald Trump próbował zakazać dostępu do Białego Domu. Później sędzia federalny nakazał przywrócenie dziennikarzom dostępu. Decyzja Trumpa wywołała krótki bojkot ze strony innych stacji telewizyjnych uczestniczących w pracach poolu.

Jak pisze publikacja, CNN kilkakrotnie nie dopuszczono na pokład prezydenckiego samolotu Air Force One oraz do innych stref Białego Domu, do których zwykle ma dostęp przedstawiciel poolu telewizyjnego. Sędzia w Waszyngtonie rozstrzyga obecnie, czy wydany w ubiegłym miesiącu tymczasowy nakaz sądowy, który przywrócił CNN dostęp na teren Białego Domu, obejmuje również pracę stacji w poolu.

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