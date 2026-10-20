Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że członkini Izby Reprezentantów z Partii Demokratycznej Ilhan Omar może, jego zdaniem, w ramach federalnego śledztwa imigracyjnego stanąć w obliczu nie tylko możliwej deportacji, ale także uwięzienia. Anadolu Agency poinformowała o tym 20 października.

Odpowiadając w Gabinecie Owalnym na pytanie o możliwą deportację Omar w przypadku problemów z jej wiekiem, Trump powiedział, że może ona również trafić do więzienia. Dodał, że jest to jego osobista opinia.

Federalne śledztwo

Wcześniej w tym miesiącu federalni agenci przeszukali dom Omar w ramach śledztwa dotyczącego domniemanego oszustwa imigracyjnego. Dotyczy ono możliwych fałszywych informacji w dokumentach państwowych i potencjalnego spisku. Pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA zabezpieczyli telefon, laptopy, notesy i paszport kongresmenki.

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Śledczy sprawdzają, czy Omar lub jej zmarły ojciec mogli podać fałszywe informacje o jej wieku, gdy uzyskiwała obywatelstwo USA w 2000 roku. Omar odrzuciła zarzuty, oświadczając, że przybyła do USA w 1995 roku w wieku 12 lat, a obywatelstwo uzyskała w wieku 17 lat.

Reakcja Omar

Gazeta The Wall Street Journal informowała, że administracja Trumpa dąży do pozbawienia Omar obywatelstwa USA, a następnie do jej deportacji. Kongresmenka nazwała przeszukanie motywowanym politycznie i stwierdziła, że jest to próba prześladowania politycznych przeciwników oraz wykorzystywania federalnych organów ścigania jako narzędzia nacisku.

Ilhan Omar jest pierwszą Amerykanką pochodzenia somalijskiego wybraną do Kongresu USA. Zasiada w Izbie Reprezentantów od 2019 roku.

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