Президент Трамп допустив ув’язнення конгресвумен Омар — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп заявив, що членкиня Палати представників від Демократичної партії Ільхан Омар у межах федерального імміграційного розслідування може, за його словами, зіткнутися не лише з можливою депортацією, а й з ув’язненням. Про це Anadolu Agency повідомило 20 жовтня.

Відповідаючи в Овальному кабінеті на запитання про можливу депортацію Омар у разі проблем із її віком, Трамп сказав, що вона також може потрапити до в’язниці. Він додав, що це його особиста думка.

Федеральне розслідування

Раніше цього місяця федеральні агенти провели обшук у будинку Омар у межах розслідування ймовірного імміграційного шахрайства. Воно стосується можливих неправдивих відомостей у державних документах і потенційної змови. Співробітники Міністерства внутрішньої безпеки США вилучили телефон, ноутбуки, записники та паспорт конгресвумен.

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Слідчі перевіряють, чи Омар або її покійний батько могли надати неправдиві відомості про її вік під час отримання нею громадянства США у 2000 році. Омар відкинула звинувачення, заявивши, що прибула до США 1995 року у віці 12 років, а громадянство отримала у 17 років.

Реакція Омар

Газета The Wall Street Journal повідомляла, що адміністрація Трампа прагне позбавити Омар громадянства США, а згодом депортувати її. Конгресвумен назвала обшук політично вмотивованим і заявила, що це спроба переслідувати політичних опонентів та використовувати федеральні правоохоронні органи як інструмент тиску.

Ільхан Омар є першою американкою сомалійського походження, обраною до Конгресу США. Вона працює у Палаті представників із 2019 року.

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