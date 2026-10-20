美国总统唐纳德·特朗普表示，民主党众议院议员伊尔汗·奥马尔在联邦移民调查中，据他所说，可能不仅面临被驱逐出境，还可能面临监禁。阿纳多卢通讯社于10月20日报道了此事。

特朗普在椭圆形办公室回答有关奥马尔若其年龄出现问题可能被驱逐出境的提问时表示，她也可能入狱。他补充说，这是他的个人观点。

联邦调查

本月早些时候，联邦特工在调查涉嫌移民欺诈案时搜查了奥马尔的住所。该调查涉及政府文件中可能存在的虚假信息以及潜在共谋。美国国土安全部工作人员扣押了这名女议员的手机、笔记本电脑、记事本和护照。

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调查人员正在核查，奥马尔或其已故父亲在她于2000年获得美国公民身份时，是否可能提供了有关她年龄的虚假信息。奥马尔否认了这些指控，称她于1995年、12岁时抵达美国，并在17岁时获得公民身份。

奥马尔的回应

《华尔街日报》报道称，特朗普政府正寻求剥夺奥马尔的美国公民身份，随后将其驱逐出境。这名女议员称搜查带有政治动机，并表示这是试图迫害政治对手，以及将联邦执法机构作为施压工具。

伊尔汗·奥马尔是首位当选美国国会议员的索马里裔美国女性。她自2019年起在众议院任职。

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