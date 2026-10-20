Президент США Дональд Трамп заявил, что член Палаты представителей от Демократической партии Ильхан Омар в рамках федерального иммиграционного расследования может, по его словам, столкнуться не только с возможной депортацией, но и с заключением. Об этом Anadolu Agency сообщило 20 октября.

Отвечая в Овальном кабинете на вопрос о возможной депортации Омар в случае проблем с ее возрастом, Трамп сказал, что она также может попасть в тюрьму. Он добавил, что это его личное мнение.

Федеральное расследование

Ранее в этом месяце федеральные агенты провели обыск в доме Омар в рамках расследования предполагаемого иммиграционного мошенничества. Оно касается возможных ложных сведений в государственных документах и потенциального сговора. Сотрудники Министерства внутренней безопасности США изъяли телефон, ноутбуки, записные книжки и паспорт конгрессвумен.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Следователи проверяют, могли ли Омар или ее покойный отец предоставить ложные сведения о ее возрасте при получении ею гражданства США в 2000 году. Омар отвергла обвинения, заявив, что прибыла в США в 1995 году в возрасте 12 лет, а гражданство получила в 17 лет.

Реакция Омар

Газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация Трампа стремится лишить Омар гражданства США, а затем депортировать ее. Конгрессвумен назвала обыск политически мотивированным и заявила, что это попытка преследовать политических оппонентов и использовать федеральные правоохранительные органы как инструмент давления.

Ильхан Омар является первой американкой сомалийского происхождения, избранной в Конгресс США. Она работает в Палате представителей с 2019 года.

Читай нас в