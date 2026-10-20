Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że na wsparcie Republikanów przed wyborami uzupełniającymi w 2026 roku wydano już ponad 300 mln dolarów. We wpisie na Truth Social poinformował również, że do dnia głosowania łączne wydatki przekroczą 400 mln dolarów.

Na co przeznaczono środki

Według Trumpa ponad 300 mln dolarów wydano już na reklamę, bezpośredni i pośredni kontakt z wyborcami, wiece i wynajem miejsc na ich organizację, telewiece, programy mobilizacji wyborców, działania na rzecz uczciwości wyborów oraz inne potrzeby. Poinformował o tym The Hill.

Superkomitet działań politycznych MAGA Inc., a także powiązane z Trumpem komitety No Going Back PAC Inc. i Safety & Affordability PAC Inc. miały we wtorek złożyć miesięczne raporty dotyczące federalnych wydatków kampanijnych. W chwili publikacji materiału żadna z tych struktur nie opublikowała jeszcze odpowiednich dokumentów finansowych.

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Walka o Kongres

Trump wcześniej obiecał wydać od 400 mln do 500 mln dolarów na wsparcie Republikanów w listopadzie. Pod koniec sierpnia MAGA Inc. miała na kontach 415 mln dolarów. Środki struktur politycznych prezydenta kierowano głównie na konkurencyjne wyścigi do Senatu w Teksasie, na Alasce, w Ohio i Michigan, a także na walkę o miejsca w Izbie Reprezentantów, w tym w okręgach skłonnych poprzeć Republikanów.

Według prognozy Decision Desk HQ demokraci mieli 77% prawdopodobieństwa odzyskania kontroli nad Izbą Reprezentantów oraz 56% prawdopodobieństwa zdobycia większości w Senacie. Jednocześnie kampania demokraty Jamesa Talarico zebrała 60 mln dolarów w poprzednim kwartale zbiórki funduszy, senator Jon Ossoff — 33 mln dolarów, a kandydat do Senatu z Michigan Abdul El-Sayed — prawie 31 mln dolarów.

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