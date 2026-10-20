美国总统唐纳德·特朗普表示，为支持共和党人参加2026年中期选举，已支出超过3亿美元。他还在Truth Social发文称，到投票日时，总支出将超过4亿美元。

资金用途

特朗普表示，超过3亿美元已用于广告、与选民的直接和间接联系、集会及场地租赁、电视集会、选民动员项目、选举诚信措施和其他需求。据《国会山报》报道。

超级政治行动委员会MAGA Inc.，以及与特朗普有关联的No Going Back PAC Inc.和Safety & Affordability PAC Inc.委员会，应于周二提交有关联邦竞选支出的月度报告。截至本文发布时，这些机构均尚未公布相关财务文件。

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争夺国会

特朗普此前承诺，将在11月花费4亿至5亿美元支持共和党人。8月底，MAGA Inc.账户中有4.15亿美元。总统的政治组织的资金主要投向得克萨斯州、阿拉斯加州、俄亥俄州和密歇根州竞争激烈的参议院选举，以及争夺众议院席位的竞选，其中包括倾向于支持共和党的选区。

根据Decision Desk HQ的预测，民主党有77%的概率重新夺回众议院控制权，并有56%的概率赢得参议院多数席位。与此同时，民主党人詹姆斯·塔拉里科的竞选团队在上一筹款季度筹得6000万美元，参议员乔恩·奥索夫筹得3300万美元，密歇根州参议院候选人阿卜杜勒·埃尔-赛义德筹得近3100万美元。

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