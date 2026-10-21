在德国，学生倡议组织 Gen Z steht auf 呼吁于10月31日在柏林、汉堡、科隆、法兰克福、慕尼黑及其他城市举行抗议活动。活动参与者计划提出削减教育和社会领域支出、生活成本上涨以及兵役征召计划等问题，阿纳多卢通讯社报道。

倡议组织的立场

Gen Z steht auf 联合创始人阿克拉姆·塞洛对当地媒体表示，示威活动应以和平方式进行。据他称，该倡议组织明确与任何暴力表现划清界限。

该运动在一份立场文件中要求推行对教育、社会保障、医疗保健和可负担住房进行投资的政策，而不是以牺牲年轻一代为代价节省开支。组织者表示，他们不希望有关自身未来的决定在没有他们参与的情况下作出。

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警方警告

柏林警方担心，激进团体可能会将学生抗议活动用于自身目的。警方发言人弗洛里安·纳特向德新社表示，执法人员将仔细查明这是否是合法的学生抗议活动，还是有人试图利用万圣节之夜达到其他目的。

安全领域消息人士告诉媒体，激进团体可能试图借抗议活动掩护，制造街头骚乱、纵火或与警方发生冲突。

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