民调显示，玛丽娜·勒庞可能在法国总统大选中以较大优势获胜

法国右翼民族主义政党“国民联盟”领导人玛丽娜·勒庞可能在2027年春季的总统选举中以大幅领先于竞争对手的优势获胜。

根据调查结果，在总统选举首轮投票中，玛丽娜·勒庞可能获得34%至38%的选票，并稳操胜券晋级第二轮。

她在最终决胜轮中的潜在对手可能是极左翼政党“不屈的法国”的候选人让-吕克·梅朗雄。据民调显示，他在第一轮投票中可能获得15%至20%的选票。

调查结果表明，玛丽娜·勒庞在总统选举第二轮中可能击败任何潜在对手。

对于“国民联盟”领导人而言，右翼政党“地平线”的代表爱德华·菲利普可能是最具竞争力的对手。 若出现这种对决局面，勒庞可能获得56%的选票，而菲利普则为44%。

勒庞在与让-吕克·梅朗雄的对决中可能拥有最大优势。在此情境下，第二轮投票结果可能呈现为勒庞获得68%的选票，而梅朗雄获得32%。 两位候选人之间的差距将达到36个百分点。

此次Ifop民调于10月17日至19日进行，调查对象为1928名已登记参加选举的选民。

报告指出，该调查结果反映了上周末抗议活动背景下法国社会的舆论走向。在许多情况下，这些抗议活动演变成了大规模骚乱。

与此同时，民调结果反映了当前的选民情绪，并非对定于2027年春季举行的总统大选最终结果的预测。

BFMTV电视台公布的IFOP民调结果印证了这一点。

据Interia报道，IFOP民调显示，玛琳·勒庞在所有被调查的法国总统大选情景中均处于领先地位。 在第一轮投票中，无论中间派阵营由谁代表，“国民联盟”党代表都可能获得34%至38%的选票。

关注我们在