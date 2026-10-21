巴黎警察局发布命令，禁止在法国首都部分城区举行未经申报的示威和集会。据Interia报道，这些限制将于周四生效。

禁令尤其适用于爱丽舍宫、总理官邸马提尼翁府、国民议会和参议院附近地区。卢浮宫附近及香榭丽舍大街也将无法举行抗议活动。

禁令适用区域

被列入管制区域的包括巴黎火车站、意大利广场、巴士底广场、共和国广场、沙特雷、莱阿勒、西岱岛以及大型百货商店街区。

警察局声明称，禁止未按照法律要求申报的抗议、游行和集会参与者逗留和通行。当天早些时候，警察局撤销了一场已宣布示威活动的许可，理由是其组织者无法防止在10月13日和17日先前活动期间发生秩序扰乱事件。

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宵禁

在此之前，作为已宣布宵禁的一部分，当局禁止从周三20时至周四6时举行所有未经申报的集会。限制涉及爱丽舍宫、议会两院大楼、火车站和香榭丽舍大街附近地区，并适用于所有年龄的人。

巴黎检察官洛尔·贝科表示，宵禁的第一个夜晚，即从周一至周二，平静度过。巴黎市长埃马纽埃尔·格雷瓜尔支持要求恢复平静的居民，并称宵禁是一项例外措施。

对旅游业的影响

旅游业代表对骚乱的后果表示担忧。咨询与研究公司Protourisme负责人迪迪埃·阿里诺表示，巴黎、里昂和马赛的酒店预订量已经出现下降。他还指出，巴黎市中心一天的骚乱可能导致随后数日和数周内的预订取消量增加约1%。

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