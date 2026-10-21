Префектура полиции Парижа издала распоряжение о запрете несогласованных демонстраций и собраний в отдельных районах столицы Франции. Ограничения будут действовать в четверг, сообщает Interia.

Запрет распространяется, в частности, на районы возле Елисейского дворца, резиденции премьер-министра Матиньон, Национального собрания и Сената. Проведение протестов также будет невозможным возле Лувра и на Елисейских Полях.

Районы действия запрета

В список зон вошли парижские железнодорожные вокзалы, площадь Италии, площадь Бастилии, площадь Республики, Шатле, Ле-Аль, остров Сите и квартал крупных универмагов.

В сообщении префектуры говорится, что запрещены пребывание и передвижение участников протестов, маршей и собраний, которые не были заявлены в соответствии с требованиями законодательства. Ранее в тот же день префектура отменила разрешение на анонсированную демонстрацию, сославшись на неспособность ее организаторов предотвратить нарушения порядка во время предыдущих акций 13 и 17 октября.

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Комендантский час

До этого в рамках объявленного комендантского часа власти запретили все незаявленные собрания с 20:00 среды до 6:00 четверга. Ограничения касаются районов возле Елисейского дворца, зданий обеих палат парламента, вокзалов и Елисейских Полей и распространяются на людей любого возраста.

Прокурор Парижа Лор Бекко заявила, что первая ночь комендантского часа, с понедельника на вторник, прошла спокойно. Мэр Парижа Эммануэль Грегуар поддержал жителей, требующих восстановления спокойствия, и назвал комендантский час исключительной мерой.

Последствия для туризма

Представители туристической отрасли выражают обеспокоенность последствиями беспорядков. По словам руководителя консалтингово-исследовательской компании Protourisme Дидье Арино, в Париже, Лионе и Марселе уже фиксируется сокращение числа бронирований отелей. Он также отметил, что один день беспорядков в центре Парижа может вызвать примерно 1-процентный рост отмен бронирований в последующие дни и недели.

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