Офис представительницы Калифорнии и бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Соединённых Штатах в среду получил подозрительное письмо. Как сообщает The Guardian, это произошло на фоне серии почтовых отправлений в офисы членов Конгресса в преддверии промежуточных выборов.

Серия писем с белым порошком

В последние дни офисы более трёх десятков членов Конгресса с различными политическими взглядами получили конверты с белым порошком. Один из законодательных офисов сообщил, что предварительная проверка показала: порошок не представляет опасности.

Представитель Пелоси заявил, что письмо соответствует описанию отправлений, о которых сообщали другие офисы Конгресса. По его словам, все сотрудники офиса Пелоси находятся в безопасности.

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Расследование федеральных служб

По сообщениям, в почтовой системе США могло циркулировать более 100 писем, которые, вероятно, содержат белый порошок. О подозрительной корреспонденции также сообщали избирательные офисы в различных штатах.

Федеральное бюро расследований, полиция Капитолия и Почтовая инспекционная служба США расследуют серию отправлений. ФБР не подтвердило информацию о конкретных письмах, однако заявило, что вместе с Почтовой инспекционной службой проверяет подозрительную корреспонденцию, отправленную по адресам по всей стране, в том числе в офисы секретарей штатов, связанные с ними избирательные учреждения и офисы Конгресса.

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