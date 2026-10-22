Biuro przedstawicielki Kalifornii i byłej spikerki Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi w Stanach Zjednoczonych otrzymało w środę podejrzany list. Jak podaje The Guardian, doszło do tego w związku z serią przesyłek wysyłanych do biur członków Kongresu przed wyborami śródokresowymi.

Seria listów z białym proszkiem

W ostatnich dniach biura ponad trzech tuzinów członków Kongresu o różnych poglądach politycznych otrzymały koperty z białym proszkiem. Jedno z biur ustawodawczych poinformowało, że wstępne badanie wykazało, iż proszek nie stanowi zagrożenia.

Przedstawiciel Pelosi oświadczył, że list odpowiada opisowi przesyłek zgłaszanych przez inne biura Kongresu. Według niego wszyscy pracownicy biura Pelosi są bezpieczni.

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Śledztwo służb federalnych

Według doniesień w amerykańskim systemie pocztowym mogło krążyć ponad 100 listów, które prawdopodobnie zawierają biały proszek. O podejrzanej korespondencji informowały także biura wyborcze w różnych stanach.

Federalne Biuro Śledcze, policja Kapitolu i Amerykańska Służba Inspekcji Pocztowej prowadzą dochodzenie w sprawie serii przesyłek. FBI nie potwierdziło informacji o konkretnych listach, jednak oświadczyło, że wraz ze Służbą Inspekcji Pocztowej sprawdza podejrzaną korespondencję wysłaną na adresy w całym kraju, w tym do biur sekretarzy stanowych, powiązanych z nimi instytucji wyborczych oraz biur Kongresu.

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